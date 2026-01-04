Y tế - Sức khỏe

Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở Sơn La: Yêu cầu Sở Y tế tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý

SGGPO

Ngày 4-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến 1 trẻ tử vong ở địa phương này.

Thông tin ban đầu, chiều 31-12, tại nhà bà Lò Thị P. (ở bản Kích Máng, xã Mường Giôn, Sơn La) có 6 người ăn hoa quả và sữa chua do người thân đi làm ăn xa mua về trong kỳ nghỉ lễ. Sau khi ăn, tới khoảng 20 giờ cùng ngày, có 3 cháu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi gồm: Lò Thùy Ch., Lò Trọng T. và Lò Trọng T. Gia đình đưa đi cấp cứu tại điểm Trạm y tế xã Mường Giôn. Do tình trạng diễn biến nặng, trạm y tế chuyển các cháu lên Bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi, cháu Lò Trọng T. (3 tuổi) đã tử vong.

Tiếp đó, tới 3 giờ ngày 1-1, các thành viên khác là bà Lò Thị P., Lò Thị C. và Lò Vĩnh H. cũng xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, đã được gia đình đưa tới Bệnh viện khu vực Quỳnh Nhai để theo dõi sức khỏe.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy rõ nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng...

NGUYỄN QUỐC

