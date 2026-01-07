Vụ 89 người ngộ độc ở Lâm Đồng: Phạt chủ xe bánh mì 92 triệu đồng

Sau vụ 89 người nhập viện do ngộ độc bánh mì, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt chủ xe bánh mì 92 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh 4 tháng.

Khoảng 89 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xe bánh mì Bibone ở Lâm Đồng

Ngày 7-1, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt hành chính 92 triệu đồng đối với ông Từ Nguyên Bình (49 tuổi, chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), do liên quan vụ ngộ độc thực phẩm khiến 89 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây hồi tháng 12-2025.

Quyết định xử phạt xác định ông Bình đã có hai hành vi vi phạm: chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người; và không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Bên cạnh phạt tiền, cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh ẩm thực 4 tháng, buộc thu hồi và tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc, đồng thời yêu cầu ông Bình chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị, xử lý hậu quả cho các nạn nhân trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Hàng loạt người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua ở xe bánh mì Bibone ﻿(Phan Thiết, Lâm Đồng)

Như Báo SGGP đã thông tin, từ ngày 12 đến ngày 13-12-2025, hàng loạt người sau khi ăn bánh mì tại xe bánh mì nói trên phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt.

Điều tra dịch tễ và kết quả xét nghiệm cho thấy một số mẫu thực phẩm tại cơ sở này có chứa vi khuẩn gây ngộ độc.



TIẾN THẮNG