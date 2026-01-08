Quảng Ngãi: Phát hiện hơn 1,9 tấn dầu, mỡ heo đã qua sử dụng tập kết chờ bán

Chiều 8-1, Công an xã Phước Giang cho biết, lực lượng Phòng, chống tội phạm của xã vừa phát hiện hơn 1,9 tấn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng cùng nhớt thải được tập kết tại sân nhà một hộ dân trên địa bàn.

Lượng lớn dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng được phát hiện tại sân nhà ông K. Ảnh: Công an xã Phước Giang

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 7-1, khi kiểm tra nhà ông P.Q.K. (58 tuổi, trú thôn Long Bàn Bắc, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng công an phát hiện lượng lớn dầu ăn, mỡ heo và nhớt thải. Qua kiểm đếm, dầu ăn đã qua sử dụng khoảng 1,57 tấn (62 can), mỡ heo đã qua sử dụng khoảng 0,39 tấn (15 can), nhớt thải là chất thải nguy hại khoảng 1 tạ (4 can). Tại hiện trường còn có nhiều can nhựa rỗng và dụng cụ phục vụ việc sang chiết, cân đo.

Làm việc với cơ quan công an, ông K. khai nhận thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời; đồng thời gom nhớt thải từ các tiệm sửa xe để bán cho người khác. Tại thời điểm kiểm tra, ông K. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh không thu mua, tàng trữ, mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không mua bán, sử dụng trái phép chất thải nguy hại. Khi phát hiện vi phạm, đề nghị kịp thời thông báo cho công an địa phương để phối hợp xử lý.

NGUYỄN TRANG