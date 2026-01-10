Phát hiện hàng tấn da heo, măng tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và buộc xử lý tiêu hủy hàng tấn da heo, măng tươi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chứa da heo

Ngày 10-1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết, Đội Quản lý thị trường số 10 vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh N.V.L. (trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tích trữ 1.000kg da heo đựng trong các túi ni lông, không có nhãn hàng hóa... Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh chứa da heo. Ảnh: Chi cục QLTT Nghệ An

Qua quan sát thực tế, toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu chảy nhớt, bốc mùi hôi, có dấu hiệu mốc meo, không được bảo quản đúng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Số da heo thu giữ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh N.V.L. về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị thu phạt hơn 30 triệu đồng. Đồng thời, buộc xử lý tiêu hủy toàn bộ số da heo nói trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số da heo. Ảnh: Chi cục QLTT Nghệ An

Trước đó, ngày 8-1, Đội Quản lý thị trường số 10 cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 37C-36.xx, do ông N.T.V. (trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng chứa hàng của phương tiện này đang cất giấu 1.900kg măng tươi.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải chứa măng tươi. Ảnh: Chi cục QLTT Nghệ An

Làm việc với lực lượng chức năng, ông N.T.V. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các tài liệu, giấy tờ có liên quan. Toàn bộ số hàng hóa này đã bị chảy nhớt, bốc mùi hôi.

Tiến hành xử lý tiêu hủy số măng tươi

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.V. về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng giá trị thu phạt hơn 30 triệu đồng.

Đồng thời, buộc xử lý tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG