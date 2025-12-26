Tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh, gần 5 tấn thịt heo nghi nhiễm bệnh

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra thực phẩm cuối năm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tấn thịt gà, thịt heo không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc, nghi nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng kiểm tra xe vận chuyển thực phẩm

Chiều 26-12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã mở đợt tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do ông Đ.Đ.D., trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, đoàn công tác phát hiện trên xe vận chuyển 11,820 tấn chân gà đông lạnh. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định. Hiện lực lượng chức năng ở tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo đúng quy định.

* Cùng ngày, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin: Đội quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 5 - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) và Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ heo tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trong đó, tại cơ sở của ông Nguyễn Khắc Q., Đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn động vật (heo), sản phẩm động vật các loại (thịt heo, xương heo, thủ heo, mỡ...) có tổng cộng hơn 4,738 tấn động vật và sản phẩm động vật các loại. Trong đó, 9 con heo có biểu hiện bệnh. Thịt heo và nội tạng có màu tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, chảy nước nhớt. Thịt heo và sản phẩm từ heo trong kho lạnh có màu sắc nâu sẫm và mùi hôi tanh.

Cơ quan chức năng kiểm tra các lô thịt heo nghi nhiễm bệnh. Ảnh: DMS

Còn tại cơ sở của ông Nguyễn Bá L. có tổng số 248kg thịt heo cất giữ trong tủ đông. Toàn bộ số hàng hóa này có màu tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh, có dấu hiệu mang mầm bệnh.

Đoàn kiểm tra phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm, giám định; đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, tiếp tục xác minh, làm rõ.

