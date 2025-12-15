Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Lâm Đồng: Số ca nhập viện tăng lên 80 người

SGGPO

Số ca ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở tỉnh Lâm Đồng đã tăng lên 80 người, trong đó hàng chục người đang điều trị tại bệnh viện.

Chiều 15-12, đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến chiều cùng ngày, tổng số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì ở địa phương đã tăng lên 80 người.

Cụ thể, từ ngày 13 đến ngày 15-12, các bệnh viện và Trung tâm Y tế khu vực của tỉnh Lâm Đồng liên tục tiếp nhận hàng chục ca ngộ độc thực phẩm, gồm: Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp nhận 8 ca, Bệnh viện Đa khoa An Phước tiếp nhận 43 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Phúc tiếp nhận 23 ca và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết tiếp nhận 6 ca. Đến nay, đã có 24 ca được ra viện, 56 ca còn lại vẫn đang được điều trị, sức khỏe ổn định.

m1.jpg
Các bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, các trường hợp nhập viện đều ăn bánh mì từ xe bán bánh mì thịt nguội trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng). Chủ cơ sở không đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Hiện chỗ bán bánh mì này bắt buộc tạm ngưng hoạt động.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng ngộ độc bánh mì thực phẩm nhập viện

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn