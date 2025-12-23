Chất 'phù phép' thịt heo thành thịt bò độc hại như thế nào?

Các đối tượng sử dụng muối công nghiệp Sodium Metabisulfite, huyết heo, hóa chất tạo màu, để "phù phép" thịt heo thành thịt bò. Bác sĩ cảnh báo chất này đặc biệt nguy hiểm đối với người mắc bệnh hen suyễn.

Trưa 23-12, phóng viên Báo SGGP đã tìm đến một cơ sở trên đường số 6, phường Hiệp Bình (TPHCM) vừa bị cơ quan chức năng phát hiện là điểm sản xuất thịt heo giả thịt bò.

Căn nhà tạm bợ, mái và vách ghép bằng những tấm tôn cũ gỉ sét, nhiều chỗ thủng lỗ chỗ, xuống cấp. Trước hiên là vài kệ gỗ xiêu vẹo, bàn đá dùng đặt nồi niêu, chén bát.

Đường dẫn vào điểm sản xuất thịt heo giả thịt bò

Với cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh như vậy, khó ai có thể hình dung đây từng là cơ sở chế biến thực phẩm. Càng khó tin hơn, số thịt từ địa điểm này đã được “phù phép” thịt heo thành thịt bò để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một người phụ nữ có mặt tại căn nhà cho biết, sau khi vụ việc bị cơ quan công an phát hiện, cơ sở đã đóng cửa hoàn toàn. Hiện tại, địa điểm trên không còn diễn ra bất kỳ hoạt động sản xuất, chế biến nào.

Điểm sản xuất thịt heo giả thịt bò nhếch nhác

Theo BS CKI Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Sodium metabisulfite là chất bảo quản thực phẩm, thuộc nhóm sulfite. Khi cho vào thực phẩm giúp chống hư hỏng, chống oxy hóa và giữ màu, nhờ đó thực phẩm trông tươi lâu hơn và để được dài ngày hơn.

Xung quanh điểm sản xuất thịt heo giả thịt bò rác ngổn ngang

Sodium metabisulfite chỉ được dùng với liều lượng rất thấp và cho những loại thực phẩm nhất định.

BS.Văn Viết Thắng cho biết thêm, nếu dùng quá mức hoặc lạm dụng có thể gây hại: kích ứng tiêu hóa, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng nổi mề đay, ngứa, đỏ da.

Đáng lo ngại, chất này đặc biệt nguy hiểm đối với người mắc bệnh hen suyễn, có thể gây khó thở, co thắt phế quản; đồng thời phá hủy vitamin B1 (thiamin) nếu thường xuyên sử dụng thực phẩm có hàm lượng cao. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp hoặc có cơ địa dị ứng là những nhóm nhạy cảm, cần hết sức thận trọng.

Nếu lạm dụng Sodium metabisulfite trong bảo quản thực phẩm là không an toàn và cần được kiểm soát chặt chẽ. Dấu hiệu thực phẩm có thể bị dùng Sodium metabisulfite quá mức như: màu trắng bất thường, không giống tự nhiên; không thâm đen dù để lâu ngoài không khí; có mùi hắc nhẹ…

Các đối tượng bị khởi tố về cùng tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"

Như Báo SGGP đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; khởi tố 7 bị can (Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc) về cùng tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, truy xét đường dây tiêu thụ; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, hành vi của các đối tượng là gian lận thương mại bằng cách sử dụng hóa chất độc hại vào sản phẩm giá trị thấp (thịt heo), bán giá sản phẩm giá trị cao cấp (thịt bò), gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị xử lý rất nghiêm khắc. Theo Bộ luật Hình sự, tùy mức độ, hành vi gây ra (giá trị hàng hóa, thiệt hại) người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến chung thân.

VĂN ANH - KHÁNH CHI