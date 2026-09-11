Gia Lai tìm kiếm hợp tác về công nghệ lượng tử tại Pháp

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đến tham quan nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Quandela, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực lượng tử.

Ngày 11-9, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Lượng tử Gia Lai 2026, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất công nghệ lượng tử của Quandela, tập đoàn hàng đầu châu Âu về công nghệ lượng tử quang tử.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tham quan các mô hình lượng tử tại Quandela. Ảnh: HỮU HÀ

Tại Quandela (Pháp), Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham quan quy trình sản xuất công nghệ lượng tử quang tử, tìm hiểu công nghệ nguồn photon đơn, mạch quang tử tích hợp và các thiết bị làm lạnh sâu - những cấu phần cốt lõi của hệ thống máy tính lượng tử. Hai bên cũng trao đổi về định hướng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.

Thành lập năm 2017, Quandela có trụ sở tại Massy, vùng Île-de-France, Pháp. Công ty phát triển công nghệ máy tính lượng tử sử dụng photon - hạt ánh sáng - làm qubit, thay vì qubit siêu dẫn như một số nền tảng lượng tử khác. Công nghệ cốt lõi của Quandela là nguồn photon đơn trạng thái rắn, sử dụng các chấm lượng tử để tạo ra photon đơn có chất lượng cao.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm triển khai máy tính lượng tử quang tử Âu Cơ, dự kiến được thiết lập tại Trường Đại học Quang Trung (QTU), tỉnh Gia Lai, thông qua hợp tác giữa Quandela và Quanova, với sự hỗ trợ tài chính của Nam Á Bank.

Đây được xem là cơ hội để Gia Lai tăng cường hợp tác với các đối tác Pháp trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

NGỌC OAI