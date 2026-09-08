Khoa học công nghệ

Lâm Đồng: Tập huấn an ninh mạng, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu

SGGPO

320 đại biểu đến từ các sở, ngành và địa phương ở Lâm Đồng tham gia tập huấn, diễn tập thực chiến an ninh mạng, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng phó sự cố và xây dựng "lá chắn số" vững chắc cho hệ thống thông tin.

Sáng 8-9, Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn, diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

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Đại biểu tham gia tập huấn an ninh mạng

Tại chương trình, các đại biểu được quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng và các văn bản quy định chi tiết thi hành, đồng thời làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu; các yêu cầu trong hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, quản lý, vận hành và bảo vệ hệ thống thông tin.

Sau đó, các lực lượng tham gia được huấn luyện, thực hành và diễn tập xử lý tình huống bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống mạng nội bộ, tập trung vào các nhóm kỹ năng nhận diện nguy cơ, phân tích dấu hiệu bất thường, xử lý sự cố, điều tra số cơ bản và thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

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Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm, Trưởng Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh Lâm Đồng lưu ý, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được triển khai thường xuyên, đồng bộ, thực chất và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với trách nhiệm của cán bộ trực tiếp tham mưu, quản lý, vận hành hệ thống thông tin.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

an ninh mạng dữ liệu hệ thống thông tin

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