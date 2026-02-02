Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 tăng gấp 28 lần GDP

Ngày 2-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông tin về kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và chuyển đổi số.

Ảnh minh họa

Theo NHNN, sau thời gian triển khai Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28-10-2021 của Thủ tướng về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 1813) và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đến nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có sự phát triển nhanh chóng, đạt kết quả ấn tượng và vượt các mục tiêu đề ra.

Cụ thể, năm 2025, giao dịch TTKDTM tăng hơn 42% về số lượng và gần 23% về giá trị. Ước tính, giá trị TTKDTM của năm 2025 tăng gấp khoảng 28 lần so với GDP (vượt mục tiêu đề ra tại Quyết định 1813).

Trong đó, TTKDTM qua kênh internet tăng gần 54% về số lượng và gần 36% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng gần 37% về số lượng và hơn 20% về giá trị; qua phương thức QR code tăng gần 51% về số lượng và hơn 24% về giá trị; qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6% về số lượng và gần 57% về giá trị; qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng hơn 24% về số lượng và gần 8% về giá trị.

Tính chung giai đoạn 2021-2025, số lượng và giá trị giao dịch TTKDTM bình quân hàng năm tăng tương ứng lần lượt là gần 59% và hơn 24% (vượt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813).

Tính đến cuối năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân đạt hơn 232 triệu tài khoản (tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2024).

Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục đại học (trường đại học, cao đẳng) ở các đô thị chấp nhận thanh toán học phí thông qua hệ thống ngân hàng; 82% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở đô thị được chi trả thông qua các phương thức TTKDTM (vượt mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1813).

số lượng thẻ ATM đang lưu hành tính đến cuối năm 2025 đạt trên 164 triệu thẻ (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024).

LƯU THỦY