Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn là "điểm sáng" dù VN-Index giảm sâu

Chứng khoán vẫn tiếp tục giảm sâu, VN-Index ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tục, về sát 1.800 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 28-1 vẫn giảm mạnh vì nhà đầu tư chưa ngừng “xả hàng”. Trong phiên, VN-Index có lúc giảm gần 37 điểm, thủng 1.800 điểm nhưng chốt phiên thu hẹp đà giảm nên vẫn giữ được mốc này.

Nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, bộ tứ cổ phiếu nhà Vingroup tiếp tục giảm mạnh (VIC giảm sàn, VHM giảm 5,7%, VRE giảm 5,83% và VPL giảm 1%) đã kéo VN-Index giảm gần 25 điểm trong tổng số gần 28 điểm giảm của chỉ số này.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) cũng tiếp tục giảm: ACB giảm 3,24%, VCB giảm 1,42%, BID giảm 1,33%, HDB giảm 1,72%, TCB giảm 1,29%, TPB giảm 1,74%; VIX giảm 2,43%, VCI giảm 2,3%, SHS giảm 1,58%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn là "điểm sáng" của thị trường, đồng loạt tăng mạnh: PVS tăng 6,62%, PVP tăng 6,3%, PVD tăng 4,1%, OIL tăng 4,14%, PVT tăng 2,19%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, đa số quay đầu tăng tích cực sau nhiều phiên giảm điểm trước đó: TCH tăng 6,16%, CEO tăng 4,37%, DIG tăng 2,24%, HDC tăng 2,38%, NLG tăng 3,39%, NVL tăng 4,33%, DXG tăng 1,33%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng nghiêng về sắc xanh: MSN tăng 4,55%, VHC tăng 4,27%, HAG tăng 1,2%, PNJ tăng 2,16%, FRT tăng 3,62%...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28-1, VN-Index giảm 27,59 điểm (1,51%) còn 1.802,91 điểm với 172 mã giảm, 140 mã tăng và 61 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,37 điểm(0,15%) còn 252,47 điểm với 85 mã giảm, 68 mã tăng và 60 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 34.600 tỷ đồng, tăng 9.100 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt 37.300 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng mạnh, hơn 1.193 tỷ đồng. Khối này tiếp tục bán ròng nhóm cổ phiếu Blue-chips: VCB hơn 404 tỷ đồng, VIC gần 372 tỷ đồng và VNM hơn 240 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN