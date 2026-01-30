VN-Index phục hồi phiên thứ 2 liên tục

VN-Index chốt phiên cuối tuần tăng hơn 14 điểm, dù trong phiên có những nhịp rung lắc giảm gần 11 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-1 tiếp tục tăng phiên thứ 2 nhờ thanh khoản cải thiện. Dòng tiền lan toả hầu hết các nhóm ngành, kéo VN-Index tiếp tục tăng hơn 14 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khởi sắc: NVL tăng trần, CEO tăng 3,63%, IDC tăng 3,46%, KBC tăng 3,87%, BCM tăng 3,18%, NLG tăng 3,51%, SIP tăng 4,1%, KDH tăng 2,23%, DIG tăng 1,25%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (chứng khoán, ngân hàng) cũng ngập tràn sắc xanh, trong đó nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh góp phần kéo chỉ số tăng tích cực: BID tăng 3,85%, CTG tăng 1,17%, TCB tăng 2,87%, TPB tăng 2,99%, VCB tăng 1%, MBB tăng 1,87%, HDB tăng 1,62%, ACB tăng 1,26%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng tăng mạnh trở lại: OIL tăng 9,4%, PVS tăng 4,37%, PVD tăng 3,33%, BSR tăng 2,52%, PLX tăng 2,08%...

Chỉ riêng nhóm cổ phiếu thép và tiêu dùng giảm điểm nhẹ: HPG giảm 1,11%, POM giảm 6,33%, NKG, HSG, MSN, VNM, SAB, DBC giảm gần 1%

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30-1, VN-Index tăng 14,06 điểm (0,77%) lên 1.829,04 điểm với 213 mã tăng, 118 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,41 điểm (1,35%) lên 256,13 điểm với 94 mã tăng, 72 mã giảm và 56 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 29.100 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 31.400 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE với số lượng lớn, cắt đứt chuỗi bán ròng 3 phiên liền trước. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là HPG hơn 385 tỷ đồng, MSN gần 277 tỷ đồng và BID hơn 180 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN