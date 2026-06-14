Giá trứng gà rớt mạnh, người chăn nuôi lỗ nặng

Tại Đông Nam bộ, nhiều trang trại, hộ chăn nuôi gà đẻ trứng đang lỗ nặng do giá trứng liên tục rớt mạnh.

Giá trứng gà rớt mạnh

Tại xã Phú Giáo (TPHCM), ông Hà Ngọc Thành, chủ trang trại nuôi gà đẻ trứng công nghiệp cho biết, từ tháng 3-2026 đến nay, giá trứng bán ra tại trang trại chỉ 1.200 – 1.500 đồng/trứng, giảm hơn 1.500 đồng/trứng so với năm ngoái.

Trong khi đó, giá vật tư đầu vào tăng nên giá thành sản xuất cao, khoảng 1.600 đồng/trứng, khiến nhiều người nuôi thua lỗ nặng

Qua khảo sát tại nhiều khu vực có ngành chăn nuôi gia cầm phát triển như Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, giá trứng gà công nghiệp những tháng gần đây liên tục giảm, duy trì ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa mỗi quả trứng bán ra, người chăn nuôi chịu lỗ vài trăm đồng.

Với những trang trại quy mô lớn, khoản lỗ có thể lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

"Giá trứng xuống thấp nhưng không thể dừng sản xuất vì gà vẫn phải nuôi, cho ăn", chủ một trại gà ở xã Phú Vinh (TP Đồng Nai) chia sẻ.

Đáng nói, trong khi giá trứng tại trang trại giảm sâu, người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao; cho thấy, người chăn nuôi đang chịu áp lực lớn trong chuỗi cung ứng. Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ ngày 14-6, giá trứng gà phổ biến khoảng 24.000 - 30.000 đồng/chục, tương đương 2.400 - 3.000 đồng/trứng. Các dòng trứng dinh dưỡng hoặc cao cấp có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/hộp 10 trứng.

Một trang trại nuôi gà lông trắng tại xã Phú Giáo (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết, tình trạng giá trứng giảm sâu kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay, đang khiến nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh khó khăn.

Theo ông, hiện trứng loại lớn chỉ còn 1.000 - 1.200 đồng/trứng; trứng nhỏ hơn khoảng 800 đồng/trứng. Trong khi đó, giá thành sản xuất dao động từ 1.400 - 1.600 đồng/trứng, tức người chăn nuôi đang lỗ khoảng 400 đồng/trứng bán ra.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá trứng chỉ còn khoảng 60%, là mức giảm rất sâu và kéo dài trong thời gian dài.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho hay, nguyên nhân chính là do quy luật cung vượt cầu. Năm 2025, thị trường trứng thuận lợi khi giá bán đạt từ 2.000 - 2.200 đồng/trứng. Lợi nhuận hấp dẫn khiến nhiều doanh nghiệp, hộ chăn nuôi mạnh tay tăng đàn.

Khi sản lượng tăng mạnh nhưng sức tiêu thụ không tăng tương ứng, thị trường nhanh chóng dư cung.

Sản xuất trứng gà tại Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: ĐOÀN NGUYÊN

Yếu tố xuất khẩu cũng góp phần tác động đến giá trứng. Năm ngoái, nhiều doanh nghiệp Campuchia nhập trứng từ Việt Nam, giúp giá trứng trong nước duy trì ở mức cao.

Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia đầu tư trang trại, khiến nhu cầu nhập khẩu trứng từ Việt Nam giảm mạnh, gây thừa nguồn cung.

Ngoài ra, tại TP Đồng Nai, nhiều trang trại chăn nuôi heo bị giải tỏa chuyển sang nuôi gà đẻ, góp phần khiến nguồn cung tăng đột biến.

ĐỨC TRUNG