Sáng 27-7, giá vàng phục hồi mạnh

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần 27-7 tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 8 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng tăng giá vàng miếng SJC 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Tiệm vàng Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Riêng Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 137,6 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện các doanh nghiệp vẫn giữ mức chênh lệch mua-bán ở mức 4-5 triệu đồng/lượng, riêng tiệm vàng Mi Hồng chênh lệch này ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 27-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.102,8 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với giá chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,4-11,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á khởi động tuần mới tăng mạnh khi những tín hiệu của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh hạ nhiệt kéo giá dầu thô giảm mạnh.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này sẽ là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) và các cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như GDP sơ bộ quý II, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được FED ưu tiên, cùng chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

Các chuyên gia nhận định, không kỳ vọng FED sẽ thay đổi lãi suất trong cuộc họp lần này. Tuy nhiên, điều thị trường quan tâm hơn là những tín hiệu về triển vọng chính sách trong thời gian tới. Nếu FED tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn với lạm phát, đồng USD nhiều khả năng sẽ duy trì sức mạnh và tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy chu kỳ hạ lãi suất có thể trở thành chất xúc tác giúp kim loại quý bứt phá khỏi vùng dao động hiện nay.

NHUNG NGUYỄN