Tạm giữ hơn 6.400 bộ quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới

Đoàn kiểm tra phát hiện hơn 6.400 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới.

Thông tin trên được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin sáng 9-12.

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng tối 8-12. Hình ảnh do cơ quan quản lý thị trường cung cấp

Cụ thể, vào tối 8-12, Đoàn kiểm tra của Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất một cửa hàng quần áo thể thao ở phố Hoàng Công Chất (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), phát hiện hơn 6.400 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới.

Cơ sở này được xác định hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được giấy đăng ký. Đại diện cơ sở cho biết, đã mở bán từ giữa năm 2025 và chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Đoàn kiểm tra xác định cơ sở này có dấu hiệu vi phạm điều 7, Luật Thương mại 2005 và Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Kiểm tra hàng hóa (thời trang), lực lượng chức năng xác định có 5.200 bộ gắn nhãn Nike, 1.200 bộ Adidas và 14 áo Puma. Phần lớn bán qua nền tảng thương mại điện tử. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc, nhiều chi tiết in - thêu và bao bì thể hiện dấu hiệu không đúng quy cách của hàng chính hãng.

Đoàn kiểm tra bước đầu xác định lô hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ và cơ sở không niêm yết giá theo Luật Giá 2023.

Các sản phẩm bị thu giữ

Sản phẩm được xác định là hàng vi phạm

Toàn bộ hơn 6.400 sản phẩm đã được niêm phong, tạm giữ và chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ông Trần Việt Hùng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường cho biết, đợt kiểm tra này được triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

PHÚC VĂN