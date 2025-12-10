Giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới vượt trở lại mốc 4.200 USD/ounce trong sáng 10-12, kéo giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh.

Lúc 10 giờ, Công ty SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 152,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng nâng giá tương tự, niêm yết 151,7 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại SJC tăng 800.000 đồng/lượng, lên 149,6 triệu đồng/lượng mua vào và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay theo Kitco lúc 10 giờ 15 ngày 10-12 (giờ Việt Nam) đạt 4.215,37 USD/ounce. Quy đổi tương đương 134,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 18 – 19,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế tăng trở lại trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thị trường đang duy trì tỷ lệ dự báo gần 90% khả năng FED sẽ hạ lãi suất vào ngày thứ Tư theo giờ địa phương, với mức giảm 0,25 điểm %.

NHUNG NGUYỄN