Giá vàng miếng SJC vượt 137 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục tăng lên đỉnh cao mới, trong đó giá vàng miếng SJC đã lên 137,3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 135,3 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 134,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC. Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 130,7 triệu đồng/lượng mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 900.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 133,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 131,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 29-9 lên 3.832,8 USD/ounce, tăng 74 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 30-9 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 3.845,5 USD/ounce, tăng 13 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 122,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 10,8-11,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng phi mã do hàng loạt yếu tố hỗ trợ: xu hướng lãi suất tiếp tục giảm, căng thẳng địa chính trị leo thang và Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục “gom hàng”.

Giá kim loại quý này tăng cao nhất mọi thời đại còn có sự hỗ trợ bởi sức mạnh suy yếu của đồng USD. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm hơn 0,2%, đóng cửa ở mức 97,94 điểm. Cùng với đó, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ưa chuộng - đã củng cố khả năng FED tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12, do đó hỗ trợ giá vàng.

Tin liên quan Giá vàng miếng SJC lên 136,5 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN