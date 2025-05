Giá vàng nhẫn 9999 sáng cuối tuần nơi tăng, nơi giảm

Vào khoảng 10 giờ 15 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ và SJC cùng giảm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 111 triệu đồng/lượng mua vào và 114 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý lại tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 111,8 triệu đồng/lượng mua vào và 114,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá giao dịch hôm qua ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá bán vàng nhẫn 9999 tại Công ty PNJ và SJC đang thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty Bảo Tín Minh Châu lên đến 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay được Công ty PNJ và SJC cùng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý giữ nguyên chiều mua nhưng giảm 200.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 115 triệu đồng/lượng mua vào và 118,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 16-5 ở mức 3.201,7 USD/ounce, giảm 37,8 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ở mức 3.204,45 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 100,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với sáng qua lên đến 19,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,2 - 16,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong tuần, giá vàng thế giới giảm gần 4%, ghi nhận một trong những tuần giảm sâu nhất của kim loại quý này kể từ tháng 11-2024. Nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm mạnh là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt.

NHUNG NGUYỄN