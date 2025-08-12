Đến năm 2045, sản lượng sữa các loại đạt khoảng 100 kg/người/năm

Ngày 12-8, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương, Bộ Công thương, tổ chức Hội thảo "Phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài chủ trì hội thảo. Sự kiện quy tụ lãnh đạo Hiệp hội sữa Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất - chế biến sữa, chuyên gia, nhà khoa học tham dự.

Theo báo cáo của TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, trong những năm qua, chăn nuôi bò sữa Việt Nam vẫn còn nhỏ lẻ, không tự chủ được nguồn nguyên liệu trong nước. Thị trường sữa Việt phụ thuộc lớn vào bột sữa nhập khẩu để pha chế lại. Thực trạng này đã dẫn đến hệ lụy người tiêu dùng trong nước không được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tối ưu từ sữa tươi. Đồng thời việc nhập khẩu sữa bột và pha lại thành các sản phẩm sữa dạng lỏng sẽ làm giảm động lực của ngành chăn nuôi bò sữa, khiến người nông dân Việt Nam đứng ngoài chuỗi giá trị của ngành sữa.

Số liệu thống kê cho thấy, sản lượng sữa tươi nguyên liệu giảm nhanh từ mức tăng 17,7%/năm vào giai đoạn 2010-2015, xuống còn 3,3%/năm vào giai đoạn 2020-2024. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, Việt Nam sẽ đối mặt nguy cơ không đạt mục tiêu 2,6 - 2,8 triệu tấn sữa tươi vào năm 2030.

Quang cảnh buổi hội thảo ngày 12-8 tại TPHCM

Việt Nam đang đặt ra mục tiêu sau năm 2030 trở đi có thể tự chủ khoảng 60% nguồn sữa tươi cho ngành công nghiệp sữa, đến năm 2045 đưa sản lượng sữa các loại đạt khoảng 100 kg/người/năm. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi bởi không gian chăn nuôi và thị trường sữa trong nước còn rất rộng.

Hiện số lượng bò sữa bình quân của Việt Nam chỉ đạt 3,3 con/1.000 người, bằng 1/3 Thái Lan và Nhật Bản; bằng gần 1/2 Hàn Quốc; hơn 1/4 Israel và chỉ bằng 1/26 Hà Lan. Với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, Việt Nam có lợi thế chăn nuôi gia súc cho sữa rộng hơn Nhật Bản và Israel. Do đó, đến những năm 2030, đàn bò sữa có thể tăng gấp 4 - 5 lần, đạt 1,3 - 1,5 triệu con, tương ứng sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt 4,3 - 5 triệu tấn.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngành sữa trong bảo đảm dinh dưỡng cộng đồng, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ người Việt. Đồng thời, đây là ngành hàng chiến lược của nông nghiệp bền vững, thúc đẩy công nghiệp chế biến thực phẩm hiện đại và gia tăng năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường quốc tế.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, tăng mức tự chủ nguồn nguyên liệu trong nước, nâng tiêu dùng sữa bình quân đầu người, Thứ trưởng cho rằng cần triển khai chiến lược phát triển đồng bộ từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến, logistics đến phân phối; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị.

