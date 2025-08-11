Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân biệt hàng thật – hàng giả

Hàng giả làm mất niềm tin của người tiêu dùng vào hàng thật. Đó là thực tế đáng báo động hiện nay.

Chiều 11-8, tại TPHCM, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp Công ty Vina CHG tổ chức hội thảo “Giải pháp bảo vệ hàng thật, thương hiệu uy tín”, thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Tại sự kiện, bà Phạm Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Anh Đào cho biết, hàng giả đang là “nỗi ám ảnh” của doanh nghiệp có bề dày hàng chục năm như công ty bà. “Sản phẩm nào bán chạy, được người tiêu dùng quan tâm thì ngay lập tức bị làm giả tung ra thị trường. Xây dựng thương hiệu vốn đã khó, chống hàng giả còn gian nan hơn”, bà Đào chia sẻ; đồng thời khẳng định luôn hướng dẫn khách hàng cách nhận biết và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Các đại biểu tham dự và trao đổi thông tin tại hội thảo chiều 11-8

Ông Mai Văn Thuận, Tổng Giám đốc Công ty Á Châu dẫn khảo sát cho thấy 60% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng mũ bảo hiểm quà tặng. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm này không đạt chuẩn. “Một món quà tưởng chừng thể hiện sự quan tâm, nhưng nếu chất lượng kém lại tiềm ẩn rủi ro lớn cho người dùn,g. Thậm chí, trên mạng xã hội, nhiều sản phẩm chỉ bán 40.000 – 50.000 đồng, khó có thể đảm bảo an toàn”, ông cảnh báo.

Người tiêu dùng tìm hiểu về nón bảo hiểm Á Châu trên thị trường

Chung quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường liên kết với địa phương và doanh nghiệp để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nói “không” với hàng giả, hàng kém chất lượng. “Một chiếc Nón Sơn thành phẩm không thể chỉ có giá 50.000 – 60.000 đồng, vậy mà trên mạng vẫn bán tràn lan và nhiều người tin là hàng thật”, ông nói.

Gian hàng trưng bày Nón Sơn thật - giả

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM, cho rằng, ngay cả người tiêu dùng cũng bối rối khi phân biệt hàng thật – hàng giả. Vì vậy, ứng dụng công nghệ là giải pháp cần thiết. Dịp này, Công ty Vina CHG giới thiệu tem AI (trí tuệ nhân tạo) giúp người mua xác thực sản phẩm, cung cấp đầy đủ thông tin doanh nghiệp và phản hồi kết quả nhanh chóng.

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam Cục Sở hữu trí tuệ, nhấn mạnh: Doanh nghiệp, kể cả thương hiệu lớn, cần chủ động rà soát, kiểm tra và nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ đầu, song song với việc nâng cao ý thức tiêu dùng.

THI HỒNG