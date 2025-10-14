Giá vàng nhẫn 9999 vượt 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay (14-10) tiếp tục thiết lập mức giá mới trong khi giá vàng miếng SJC có phần “hạ nhiệt”. Hiện mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn 9999 và giá vàng thế giới còn cao hơn cả vàng miếng SJC.

Vào lúc 16 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 1,1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,1 triệu đồng chiều mua và 4,6 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji cũng tăng thêm 1,4 triệu đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, tổng cộng tăng 4,4 triệu đồng chiều mua và 4,1 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, lên 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC giữ nguyên giá niêm yết vàng nhẫn 9999 vào buổi sáng, ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 3,8 triệu đồng chiều mua và 3,3 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chiều nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 500.000 đồng giá bán ra; tức còn tăng 2,8 triệu đồng chiều mua và 2,4 triệu đồng chiều bán ra so với hôm qua.

Công ty SJC giảm 800.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với sáng nay, tức còn tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji giữ niêm yết của buổi sáng, ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 2 triệu đồng chiều mua và 2,3 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng thế giới cũng “hạ nhiệt” so với sáng nay. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 14-10 (giờ Việt Nam) còn 4.130,2 USD/ounce, giảm khoảng 18 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,9-15,2 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,4-15,4 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 13,1-13,7 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN