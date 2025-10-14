Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay tăng thêm 3,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng vọt, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.100 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục thiết lập mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn giá vàng miếng SJC, kéo chênh lệch giữa giá vàng nhẫn 9999 và giá vàng thế giới lên gần 14 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,5 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 3,8 triệu đồng chiều mua và 3,3 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji tăng 3 triệu đồng chiều mua và 3,5 triệu đồng chiều bán, lên 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng tăng mạnh, giá vàng cao nhất thị trường đã áp sát 147 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 2,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 2,8 triệu đồng chiều mua và 2,3 triệu đồng chiều bán, báo giá ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji cũng tăng 2 triệu đồng chiều mua và 2,3 triệu đồng chiều bán, niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới tăng vọt, thiết lập đỉnh lịch sử khi tiến sát 4.150 USD/ounce. Giá vàng chốt phiên tại New York đêm 13-10 tăng 92,6 USD/ounce, lên 4.109,5 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 14-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 4.147,7 USD/ounce, tăng thêm gần 40 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 13,1-13,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giữ đà tăng mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập mốc 4.100 USD/ounce. Yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng mạnh vì nhà đầu tư lo ngại về thương chiến leo thang và xu hướng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới. Cùng với đó, nhu cầu vàng vẫn rất lớn dù giá liên tục tăng. Trong đó, Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới tiếp tục mua ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần sau khi quỹ mua ròng 2,3 tấn vàng trong tuần trước, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.018,9 tấn vàng.

NHUNG NGUYỄN