Giá xăng dầu tăng mạnh từ 15 giờ ngày 26-2

Ngày 26-2, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá hầu hết các mặt hàng xăng dầu tăng 754 - 999 đồng/lít; riêng dầu mazút giảm 173 đồng/kg.

Chiều 26-2, giá xăng dầu tăng mạnh

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 20-2 đến 25-2-2026 chịu tác động của một số yếu tố như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, căng thẳng giữa Mỹ và Iran, xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới biến động tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu thế chung là tăng.

Căn cứ diễn biến giá thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng và điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ tối đa áp dụng từ 15 giờ ngày 26-2-2026 với xăng E5RON92 không cao hơn 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.469 đồng/lít, tăng 854 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3,5S không cao hơn 15.689 đồng/kg, giảm 173 đồng/kg.

PHÚC HẬU