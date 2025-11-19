Kinh tế

Thị trường

Giá vàng SJC chiều 19-11 vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

SGGPO

Chiều 19-11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vào lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC đã quay lại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 19-11 vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với chiều hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh tăng tương tự, giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều, lên mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra). Tổng mức tăng so với chiều qua là 1,3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn 9999 cũng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với giá sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua, giao dịch ở mức 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ ngày 19-11 (giờ Việt Nam) đạt 4.089,7 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng nay. Sau quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 19 - 21,3 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Vàng nhẫn 9999 Công ty SJC Vàng miếng SJC Tập đoàn Phú Quý Báo giá Kitco Mua vào Giá vàng Thị trường vàng Nhẫn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn