Giá vàng SJC chiều 19-11 vượt mốc 151 triệu đồng/lượng

Chiều 19-11, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Vào lúc 15 giờ, giá vàng miếng SJC đã quay lại mốc 151 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày, tổng cộng tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với chiều hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh tăng tương tự, giao dịch ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay được Công ty SJC điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều, lên mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra). Tổng mức tăng so với chiều qua là 1,3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn 9999 cũng tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với giá sáng nay, tổng cộng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua, giao dịch ở mức 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 15 giờ ngày 19-11 (giờ Việt Nam) đạt 4.089,7 USD/ounce, tăng 28 USD so với sáng nay. Sau quy đổi, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 19 - 21,3 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN