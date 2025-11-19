Giá vàng miếng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 19-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua bán ra so với chiều qua, báo giá ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào và 150,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 147,7 triệu đồng/lượng mua vào và 150,7 triệu đồng/lượng bán ra

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 18-11 lên 4.066,4 USD/ounce, tăng gần 22 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 19-11 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.061,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,2 - 21,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau khi số liệu công bố của Mỹ cho thấy, số người hưởng trợ cấp thất nghiệp ở thời điểm giữa tháng 10-2025 tăng lên mức cao nhất 2 tháng, lên mức 1,9 triệu người. Số liệu này làm tăng nhẹ kỳ vọng của thị trường về một đợt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Theo dữ liệu từ công cụ FEDWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 47% FED hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới, tăng nhẹ so với mức 43% trước đó một ngày. Dù vậy, mức đặt cược này vẫn thấp hơn nhiều so với mức gần 70% vào tuần trước và hơn 90% vào cuối tháng trước.

