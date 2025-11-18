Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục giảm

Kinh tế

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 chiều nay 18-11 giảm thêm 500.000 đồng/lượng, trong đó giá vàng miếng SJC thu hẹp chênh lệch với giá vàng thế giới gần 1 triệu đồng/lượng so với sáng nay.

Vào khoảng 15 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC giảm thêm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 18-11 (giờ Việt Nam) lên 4.039,2 USD/ounce, tăng 14 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,9- 21,1 triệu đồng/lượng (so với giá vàng sáng nay).

