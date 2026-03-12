Giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng

Giá vàng trong nước chiều nay đã thu hẹp đà giảm so với sáng nay, sau khi giá vàng thế giới quay đầu tăng trở lại.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 183,5 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, báo giá ở mức 183 triệu đồng/lượng mua vào và 186 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 183,3 triệu đồng/lượng mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 17 giờ ngày 12-3 (giờ Việt Nam) lên 5.190,1 USD/ounce, tăng 30 USD so với sáng nay, tức tăng khoảng 15 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 164,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 21,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 22,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 21,5 - 21,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 21,9 - 22,2 triệu đồng/lượng.

* Chuyên gia UOB: Sức ép tỷ giá USD/VND chỉ trong ngắn hạn

Ngày 12-3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.061 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước đó. Đáng chú ý, tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đã nhanh chóng được điều chỉnh tăng kịch trần biên độ cho phép, lên mức 26.314 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 26.004 – 26.034 đồng/USD và bán ra ở mức 26.314 đồng/USD. Ngân hàng ACB cũng giao dịch ở mức 26.040 - 26.070 đồng/USD mua vào và 26.314 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD biến động mạnh hơn khi giao dịch phổ biến ở mức 27.150 đồng mua vào và 27.190 đồng bán ra. So với đầu tháng 3-2026, giá USD mua vào tại các NHTM đã tăng khoảng 165 đồng/USD, phản ánh áp lực từ thị trường tài chính quốc tế và rủi ro địa chính trị đang gia tăng.

Dù vậy, chia sẻ tại buổi đối thoại với chuyên gia “Triển vọng kinh tế Việt Nam và chiến lược đầu tư năm 2026” được tổ chức tại TPHCM ngày 12-3, các chuyên gia từ Ngân hàng UOB nhận định dư địa giảm giá của đồng Việt Nam (VND) là không lớn nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc.

Các chuyên gia UOB chia sẻ tại buổi đối thoại về Triển vọng kinh tế Việt Nam và chiến lược đầu tư năm 2026 tại TPHCM ngày 12-3

Theo ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu (UOB Singapore), đà giảm của đồng VND thời gian qua nằm trong xu hướng chung của các đồng tiền khu vực khi giới đầu tư thế giới có tâm lý "né tránh rủi ro". Tuy nhiên, ông Suan đánh giá, dư địa giảm thêm của VND là không lớn khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Về chính sách tiền tệ quốc tế, UOB dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngắn hạn và có khả năng thực hiện hai đợt cắt giảm (mỗi đợt 25 điểm cơ bản) vào tháng 6 và quý 3-2026, đưa lãi suất từ mức 3,75% xuống 3,25%.

Nhận định thêm về xu hướng tỷ giá USD/VND trong nước, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ UOB Việt Nam cũng dự báo đồng USD sẽ yếu đi trong các quý tiếp theo của năm 2026 với chỉ số DXY có thể giảm từ mức 99 hiện nay xuống 97,6 vào quý 3 và 96,7 vào quý 4-2026. Tuy nhiên, trong ngắn hạn là quý 2-2026, với các rủi ro biến động đặc biệt từ chiến tranh đang diễn ra tại Trung Đông, các nhà đầu tư đang tiếp tục nắm giữ USD như một tài sản an toàn hàng đầu.

NHUNG NGUYỄN