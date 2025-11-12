Giá vàng trong nước đi ngược giá vàng thế giới

Sau khi "bất động" vào buổi sáng, giá vàng trong nước chiều 12-11 quay đầu giảm, dù giá vàng thế giới vẫn tăng.

Vào lúc 15 giờ 50 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua bán, giao dịch ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 148,8 triệu đồng/lượng mua vào và 151,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 151,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 11-11 tăng lên 4.125,9 USD/ounce, tăng hơn 11 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 12-11 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.130,3 USD/ounce, tăng gần 5 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,4-20,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhờ đồng USD giảm giá và kỳ vọng của giới đầu tư rằng, các số liệu kinh tế bị hoãn của Mỹ sẽ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất. Ngoài ra, giá kim loại quý còn được hỗ trợ do Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 4,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.046,4 tấn vàng.

NHUNG NGUYỄN