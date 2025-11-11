Giá vàng nhẫn 9999 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 11-11 tiếp tục tăng sau khi giá vàng thế giới tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 2 tuần.

Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC tăng 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 149,3 triệu đồng/lượng mua vào và 152,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC và Tập đoàn Doji tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán ra, báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua bán, giao dịch ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 152 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-11 tăng lên 4.114,9 USD/ounce, tăng 115,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-11 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên 4.133,7 USD/ounce, tăng thêm 30 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 131,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,1- 20,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng lên cao nhất trong 2 tuần sau khi số liệu về kinh tế Mỹ vừa được công bố khá ảm đảm, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trong đó, một báo cáo cho thấy doanh nghiệp Mỹ sa thải số lượng nhân sự lớn nhất của tháng 10 trong 22 năm trở lại đây. Một báo cáo khác cho thấy niềm tin người tiêu dùng sụt giảm. Theo dữ liệu từ công cụ FED Watch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 65% FED hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12-2025 và khả năng 80% FED hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 1-2026.

NHUNG NGUYỄN