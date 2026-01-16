Giá xăng dầu giảm hơn 17%, nguồn cung đạt 28,6 triệu tấn

Quang cảnh hội nghị chiều 16-1

Theo Bộ Công thương, năm 2025, tổng nguồn xăng dầu cung ứng cho tiêu thụ thị trường nội địa ước khoảng 28,6 triệu tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ khoảng 26,4 triệu tấn. Lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu tấn.

Công tác điều hành giá tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, bám sát diễn biến thị trường thế giới. Trong năm 2025, giá xăng dầu được điều chỉnh 54 kỳ. Đến kỳ điều hành ngày 31-12-2025, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm từ 6% đến hơn 17% so với đầu năm; trong đó xăng E5RON92 giảm 8,07%, xăng RON95-III giảm 8,82%, dầu diesel giảm 8%, dầu mazut giảm sâu nhất 17,11%.

Song song với điều hành giá, Bộ Công thương cũng tăng cường chấn chỉnh hệ thống phân phối xăng dầu. Trong năm 2025, bộ đã thu hồi giấy xác nhận của 1 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối; tước giấy xác nhận của 8 thương nhân phân phối khác; xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 thương nhân phân phối không đủ điều kiện kinh doanh. Đến hết năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối.

Triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Công thương xác định mục tiêu quan trọng nhất là trong mọi tình huống không để thiếu, không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu, kể cả cục bộ; điều hành giá bám sát thị trường thế giới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu phân giao cho năm 2026 là gần 31,8 triệu tấn, bình quân khoảng 2,65 triệu tấn mỗi tháng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo Nghị quyết của Quốc hội.

Cùng với đó, Bộ Công thương sẽ giám sát chặt việc thực hiện tổng nguồn của các thương nhân đầu mối, triển khai nghị định mới về kinh doanh xăng dầu; thực hiện lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học từ ngày 1-6-2026, trong đó phối trộn, cung ứng xăng E10 ra thị trường. Hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn cần bảo đảm đầy đủ lượng xăng dầu cung ứng cho thị trường trong nước.

PHÚC VĂN