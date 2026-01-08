Kể từ 15 giờ ngày 8-1, hầu hết các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trong nước giảm giá. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp.

Xăng dầu giảm giá 5 lần liên tiếp

Chiều 8-1, liên bộ Công thương - Tài chính đã điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo quy định 7 ngày một lần (vào các thứ năm hàng tuần). Kỳ điều hành này, liên bộ quyết định giảm giá bán lẻ đối với hầu hết các loại xăng dầu. Đây là lần giảm thứ 5 liên tiếp kể từ đầu tháng 11-2025 đến nay.

Sau điều chỉnh, kể từ 15 giờ ngày 8-1, xăng E5RON92 có giá mới là 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít); xăng RON95-III có giá mới là 18.560đồng/lít (giảm 357 đồng/lít). Tương tự, dầu diesel 0.05S còn 17.061 đồng/lít (giảm 194 đồng/lít); dầu hỏa còn 17.559 đồng/lít (giảm 135 đồng/lít). Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 58 đồng/lít lên giá mới là 13.403đồng/kg.

Trước đó, giá xăng dầu ở thị trường nội địa đã có 4 lần giảm giá liên tiếp. Sau 4 lần giảm, giá xăng bán lẻ chỉ còn khoảng 18.000-19.000 đồng/lít (tùy loại).

Theo các chuyên gia kinh tế, giá xăng dầu trong nước giảm liên tiếp chủ yếu do tác động từ thị trường thế giới. Trong tháng 12-2025, giá dầu thô Brent và WTI đồng loạt đi xuống khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh tồn kho dầu tăng, trở thành yếu tố quyết định xu hướng giảm. Cùng với đó, các số liệu kinh tế kém tích cực từ nhiều nền kinh tế lớn khiến thị trường lo ngại tăng trưởng chậm lại, kéo theo nhu cầu năng lượng giảm.

Ở chiều cung, dù OPEC+ tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng, mức độ cắt giảm không đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giá trong ngắn hạn, trong khi nguồn cung từ các nước ngoài OPEC vẫn tương đối ổn định. Trong nước, công tác điều hành giá của liên bộ Công thương - Tài chính bám sát diễn biến giá thế giới.

PHÚC VĂN