Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize tổng giá trị 1 triệu USD trong lĩnh vực AI của Việt Nam

Tập đoàn FPT vừa công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến được trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Những sản phẩm, giải pháp được trao giải là những sản phẩm AI tạo đột phá cho kinh tế - xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng do Liên Minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh giá trị tiền thưởng 1 triệu USD, cá nhân, tổ chức đạt giải còn được FPT và Liên minh AI Âu Lạc cố vấn, hỗ trợ kết nối mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, chia sẻ FPT mong muốn góp phần giúp Việt Nam kiến tạo chủ quyền công nghệ - một trụ cột mới trong kỷ nguyên số và kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đến nay, tập đoàn FPT đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

PHAN THẢO