FPT trình diễn hệ sinh thái “Quốc gia AI”

Trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Hà Nội, Tập đoàn FPT vinh dự góp mặt với gian hàng có chủ đề “Quốc gia AI”.

FPT đón chào khách tham quan hệ sinh thái “Quốc gia AI”

Triển lãm nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tri ân sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào lịch sử, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Tại gian hàng Quốc gia AI của FPT, khách tham quan có thể trải nghiệm cách AI đang thay đổi mọi khía cạnh kinh tế - xã hội và cuộc sống, giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại, thúc đẩy năng suất lao động và vận hành hiệu quả cho mọi tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT giới thiệu như trợ lý số AI agents trong quản trị, vận hành, giám sát ; Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh trong công nghệ ô tô; Qaidora AI - vision và camera AI giám sát an ninh...

Về hạ tầng AI, FPT tiên phong xây dựng 2 nhà máy AI ở Việt Nam, Nhật Bản, với hạ tầng AI siêu tính toán, có thể xử lý ngàn tỷ phép tính đồng thời, biến dữ liệu thành vàng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Về AI trong quản trị, vận hành, giám sát của tổ chức, tỉnh thành, doanh nghiệp, FPT giới thiệu FPT AI Agents - nền tảng xây dựng và vận hành AI Agent đa ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Nhật, giúp con người có trợ lý AI hỗ trợ các tác vụ, tăng 67% năng suất vận hành, tiết kiệm 40% chi phí.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tiến vào kỷ nguyên AI, Base AI là giải pháp giúp các nhà lãnh đạo có thể nắm bắt toàn cảnh hoạt động doanh nghiệp chỉ với một cú chạm. Hay Smart AI Cabin, buồng lái AI thông minh nằm trong hệ sinh thái các giải pháp công nghệ ô tô của FPT được trên 150 hãng xe, nhà cung cấp linh kiện, công ty chip hàng đầu thế giới sử dụng, ứng dụng tại 50 triệu xe trên toàn cầu.

Song song đó là hàng loạt giải pháp AI khác ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế… và FPT cũng tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với nhiều chủ đề thiết thực, cập nhật xu hướng và giải pháp ứng dụng AI trong đời sống và sản xuất.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT cho biết: “Là tập đoàn công nghệ hàng đầu, FPT đã nghiên cứu AI từ 13 năm trước và đã hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ hạ tầng đến nền tảng, giải pháp, dịch vụ, phục vụ hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng. AI chính là hành trình mà FPT mong muốn phụng sự quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới".

BÌNH LÂM