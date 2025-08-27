Hợp tác với TOBESOFT, FPT mở rộng nền tảng low-code tích hợp AI

Đời sống công nghệ

Tập đoàn FPT và TOBESOFT, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số và công nghệ low-code (phương pháp phát triển ứng dụng, phần mềm mà không yêu cầu viết mã lập trình truyền thống) vừa ký kết Ghi nhớ chiến lược (MoU) nhằm thúc đẩy ứng dụng nền tảng low-code tích hợp AI (AI-powered low-code) trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện TOBESOFT và FPT ký kết ghi nhớ

Với mạng lưới tại 30 quốc gia trên toàn cầu, FPT sẽ giúp TOBESOFT mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng quốc tế cho nền tảng low-code chủ lực Nexacro và đưa nền tảng low-code tích hợp AI do hai bên đồng phát triển và sẽ ra mắt tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Đông Nam Á và châu Âu.

Ông Lee Daun, Chủ tịch TOBESOFT, chia sẻ: “Bằng cách kết hợp mạng lưới toàn cầu của FPT với công nghệ low-code tiên tiến của TOBESOFT, chúng tôi xây dựng một liên minh chiến lược để tăng tốc mở rộng ra thị trường quốc tế. Sự hợp tác này sẽ giúp thúc đẩy hiện đại hóa ứng dụng và tự động hóa quy trình nhanh hơn cho nhiều khách hàng toàn cầu”.

Trong bối cảnh thị trường low-code toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự hợp tác giữa TOBESOFT và FPT sẽ đẩy nhanh tốc độ thâm nhập thị trường quốc tế thông qua mô hình triển khai toàn diện kết hợp giữa phân phối sản phẩm, thực hiện dự án và hỗ trợ khách hàng tại chỗ. Hai bên đặt mục tiêu khởi động dự án hợp tác quốc tế đầu tiên ngay trong năm nay.

Theo ông Phùng Việt Hà, Giám đốc Nhóm Low-Code thuộc FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết: “Nexacro và nền tảng AI low-code của TOBESOFT đang giải quyết nhu cầu trọng yếu trong chuyển đổi số toàn cầu. Với mạng lưới toàn cầu, năng lực low-code và mô hình triển khai best-shore (mô hình kết hợp giữa nguồn lực ở nước ngoài và tại Việt Nam) của FPT, chúng tôi sẽ cùng TOBESOFT tăng tốc chuyển đổi thông minh và mang lại giá trị kinh doanh đột phá dựa trên AI cho khách hàng trên toàn thế giới”.

FPT đã hoạt động tại Hàn Quốc gần một thập kỷ, với văn phòng tại Seoul, Daegu và Pangyo. Với đội ngũ hơn 5.000 lập trình viên low-code toàn cầu, FPT cung cấp dịch vụ trọn gói từ phát triển, vận hành đến bảo trì ứng dụng phần mềm trên nền tảng low-code, khẳng định vị thế đối tác công nghệ hàng đầu cho các doanh nghiệp quốc tế.

