Việt Nam tiếp tục được chọn đăng cai Giải vô địch Trí nhớ thế giới lần thứ 35

Tối 14-12, Giải vô địch Trí nhớ thế giới lần thứ 34 (World Memory Championship - WMC) khép lại với Lễ bế mạc - Trao giải diễn ra tại TPHCM. Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới tiếp tục chọn Việt Nam đăng cai giải năm 2026.

Các thí sinh, tập thể thi đấu của Việt Nam nhận giải tại WMC34

Trong 3 ngày diễn ra giải đấu với gần 300 thí sinh tham gia, Việt Nam không chỉ là nước chủ nhà mà còn trở thành điểm hội tụ của cộng đồng trí tuệ toàn cầu, nơi quy tụ những vận động viên xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức nước chủ nhà Việt Nam, trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế về chuyên môn, công tác trọng tài, cơ sở vật chất cũng như công tác điều hành giải đấu. Theo nhận định của hội đồng, WMC lần thứ 34 để lại nhiều dấu ấn tích cực về tinh thần hiếu khách, đặc biệt chuyên nghiệp, thể hiện sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn phát triển lâu dài đối với thể thao trí tuệ.

Gần 300 thí sinh khắp thế giới đến Việt Nam tham dự WMC34

Trong chương trình bế mạc có nghi thức ký kết hợp tác quốc tế nhằm lan tỏa phương pháp Ươm mầm hiền tài (HITA). Ban tổ chức trao chứng nhận Master of Memory cho những thí sinh đạt chuẩn quốc tế. Mùa giải năm nay ghi nhận nhiều kỷ lục thế giới mới được thiết lập. Các kỷ lục phản ánh sự tiến bộ của từng cá nhân cũng như sự phát triển chung của bộ môn trí nhớ thể thao trên phạm vi toàn cầu.

Ban tổ chức cũng vinh danh các đội tuyển quốc gia và tập thể có thành tích nổi bật tại mùa giải. 5 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng đã được xướng tên, khẳng định sự cạnh tranh và trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao của các đoàn tham dự.

Một dấu ấn nữa là nghi thức ra mắt cúp luân lưu chính thức của giải mang tên "The Eternal Mind Trophy - Cúp Trí tuệ vĩnh cửu". Chiếc cúp được chế tác độc bản tại Việt Nam, sẽ được luân chuyển qua các quốc gia đăng cai, trở thành biểu tượng của quyền đăng cai, trách nhiệm gìn giữ di sản trí tuệ và sự kết nối xuyên biên giới của cộng đồng trí nhớ thể thao.

Dịp này, Hội đồng Thể thao Trí tuệ thế giới chính thức xác nhận WMC35 năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam.

TIỂU TÂN