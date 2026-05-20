Tiết kiệm điện: Từ tự nguyện đến nghĩa vụ pháp lý

Trước áp lực tiêu thụ điện tăng kỷ lục trong mùa nắng nóng năm 2026, các chuyên gia, ngành điện và luật sư cho rằng tiết kiệm điện không còn dừng ở mức khuyến khích mà đã trở thành trách nhiệm pháp lý của cơ quan, doanh nghiệp và người dân, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 20-5, tại TPHCM, Báo Pháp luật TPHCM tổ chức tọa đàm “Pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả” với sự tham gia của đại diện ngành điện, chuyên gia và luật sư.

Quang cảnh tọa đàm

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh nhu cầu điện tại TPHCM và khu vực phía Nam tăng mạnh do nắng nóng kéo dài. Theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), trong các ngày 12 đến 14-5, sản lượng điện tiêu thụ của thành phố liên tiếp lập kỷ lục mới, cao nhất đạt 197,68 triệu kWh/ngày, tăng 10,6% so với đỉnh năm 2025. Công suất đỉnh Pmax đạt 9.471 MW, phản ánh áp lực ngày càng lớn lên hệ thống điện đô thị đặc biệt này.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh những quy định mới trong Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cùng Chỉ thị 09 và Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, đã chuyển yêu cầu tiết kiệm điện từ vận động sang bắt buộc. Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 3%/năm và 10% trong mùa cao điểm.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

Đại diện EVNHCMC cũng cho biết, ngành điện đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2026. Trọng tâm là rà soát, nâng cấp lưới điện và tăng cường dự báo phụ tải; vận động tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà; thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển phụ tải giờ cao điểm…

Luật sư Đinh Thị Quỳnh Như cho rằng nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Do đó, cần tăng cường thanh tra thực tế, hoàn thiện chế tài xử phạt và đẩy mạnh tuyên truyền để thay đổi nhận thức người dân về trách nhiệm sử dụng điện.

Các chuyên gia cũng kiến nghị cơ quan nhà nước cần đi đầu trong tiết kiệm điện, công khai kế hoạch sử dụng điện và thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

MẠNH THẮNG