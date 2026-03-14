Giới thiệu 10.000 vị trí việc làm đến người lao động

Ngày 14-3, tại Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TPHCM (phường Phước Long), Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM tổ chức “Ngày hội tuyển dụng việc làm - không gian trải nghiệm công nghệ 2026”.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp ở khu vực phía Nam mang đến gần 10.000 chỉ tiêu việc làm ở các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử, quản trị kinh doanh, kế toán, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin.

Sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng của một doanh nghiệp

Tại ngày hội, người lao động ứng tuyển công việc được tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp, được tư vấn - tiếp nhận đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ khám sức khỏe miễn phí để hoàn thiện hồ sơ xin việc. Ngoài ra, người lao động còn được tham quan trải nghiệm không gian công nghệ.

Nhiều công nghệ mới được giới thiệu tại ngày hội việc làm 2026

BÙI TUẤN