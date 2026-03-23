Giáo dục

Hướng nghiệp - tuyển sinh

Thu hút nhân lực trẻ cho công nghiệp quốc phòng

SGGPO

Ngày 23-3, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng tổ chức tư vấn tuyển sinh quân sự tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa (phường Sài Gòn, TPHCM).

Tại chương trình, học sinh lớp 12 đã được cán bộ tư vấn tuyển sinh thông tin về môi trường học tập và phát triển nghề nghiệp, trở thành kỹ sư của các ngành kỹ thuật, công nghệ nòng cốt, tiên tiến như: trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch bán dẫn, cơ điện tử và robot, UAV, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, cơ khí động lực, cầu đường - sân bay…

Học sinh nghe thông tin tuyển sinh tại chương trình

Học viên có cơ hội trở thành giảng viên, nghiên cứu viên tại các nhà trường quân đội, viện nghiên cứu, cơ sở công nghiệp quốc phòng; cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác bảo đảm kỹ thuật cho đơn vị trong Quân đội.

Học viên dân sự sẽ có cơ hội trở thành kỹ sư nghiên cứu, phát triển (R&D), vận hành khai thác tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật Quân sự

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự được giao tuyển sinh cả 2 hệ quân sự và dân sự. Trong đó, hệ quân sự đào tạo 400 chỉ tiêu, hệ dân sự đào tạo 720 chỉ tiêu. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, A0T.

Học viên Phan Minh Đức, cựu học sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chia sẻ về quá trình phấn đấu, học tập tại Học viện Kỹ thuật Quân sự
Học sinh đặt câu hỏi với cán bộ tuyển sinh

Trao đổi với học sinh, Thiếu tướng, GS-TS Trần Xuân Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng cho biết, Học viện là một trong rất ít các trường quân đội có bằng cấp được hệ thống giáo dục trong nước và thế giới công nhận. Học viên sau khi tốt nghiệp nếu muốn học thêm ở bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ thì hoàn toàn được các trường đại học trên thế giới công nhận.

Thiếu tướng Trần Xuân Nam trao đổi với học sinh
Ban tổ chức trao quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn
THU HOÀI

Từ khóa

Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Tư lệnh TPHCM Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa tư vấn tuyển sinh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn