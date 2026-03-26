TPHCM: Tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 theo hình thức trực tuyến

Ngày 25-3, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Trong đó, TPHCM đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh được rà soát thông tin và thực hiện phương thức xét tuyển trực tuyến, tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Đối với bậc mầm non, các địa phương đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi và ít nhất 90% trẻ 3-4 tuổi đến trường học. Đối với tuyển sinh lớp 1 và lớp 6,

thứ tự xét tuyển ưu tiên gồm: Ưu tiên 1 là những trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6); Ưu tiên 2

gồm học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh, học sinh có anh, chị ruột đang học tại trường trên địa bàn hoặc có cha, mẹ làm việc trên địa bàn, học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh hoặc học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Điểm mới của tuyển sinh đầu cấp trong năm học này là đăng ký tuyển sinh các chương trình đặc thù (chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; chương trình theo mô hình chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế) được triển khai song song với chương trình đại trà và không giới hạn theo ranh giới hành chính.

Đối với tuyển sinh lớp 10 công lập, có 4 nhóm đối tượng học sinh được tuyển thẳng gồm: học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người, học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải tại các kỳ thi cấp quốc tế, học sinh đoạt giải các kỳ thi cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức. Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh chung toàn thành phố. Một số trường như THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An), THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, các trường tư thục và trung học nghề sẽ thực hiện xét tuyển.

Tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ trường THPT chuyên) và giai đoạn xét tuyển bổ sung dành cho học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6-2026.

THU TÂM