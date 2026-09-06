Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 5-9, tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế), không gian trưng bày, triển lãm ảnh và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương Việt Nam - Nhật Bản chính thức khai mạc.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan không gian trưng bày các sản phẩm. Ảnh: UBND TP Huế

Đây là một trong những hoạt động thuộc Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026, với chủ đề “Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”, do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức trong hai ngày 5 và 6-9.

Với 30 gian hàng tiêu chuẩn, không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của 45 tỉnh, thành phố Việt Nam và Nhật Bản cùng nhiều doanh nghiệp hai nước, qua đó mở rộng cơ hội kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế giữa các địa phương.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, thông tin, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 quy tụ hơn 700 đại biểu là đại diện Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp. Các hoạt động chính gồm phiên khai mạc; hai phiên chuyên đề về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh và phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản; các cuộc gặp gỡ, kết nối giữa chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp hai nước...

VĂN THẮNG