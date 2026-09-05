Hơn 170 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng tại Tây Ninh

Sáng 5-9, hơn 170 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các nhà phân phối, sàn thương mại điện tử lớn, đã tham gia kết nối giao thương tại Hội nghị kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, do Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Các đại biểu, doanh nghiệp trao đổi bên lề hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, những năm qua, hội nghị đã trở thành “điểm hẹn” thường niên, tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, kết nối, củng cố và xây dựng các chuỗi cung ứng mới.

Năm nay, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế như Central Retail, H&M, Lulu, Mixue, Spinneys, Lootah, Amazon... cho thấy sức hút và hiệu quả thiết thực của hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị

Để phát huy kết quả hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị Tây Ninh tập trung nâng cấp hạ tầng, dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gắn với khai thác các FTA và xây dựng thương hiệu; thúc đẩy sản xuất bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới; thu hút đầu tư chất lượng cao, ưu tiên công nghệ hiện đại và năng lượng tái tạo.

Lực đẩy quyết định nhất đến từ tinh thần tự đổi mới, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh và tính chuyên nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Công thương, tỉnh Tây Ninh chứng kiến các đơn vị thực hiện nghi thức trao biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác

Tại hội nghị, các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước thảo luận về nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu Việt Nam và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; dự báo xu hướng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, UAE; định hướng phòng vệ thương mại, thu hút dòng vốn châu Âu và thích ứng với các tiêu chuẩn xanh.

Dịp này, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh ký biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác từ Malaysia, UAE, Pakistan, Singapore, Australia, Nhật Bản; đồng thời ký các hợp đồng giao thương, phân phối nông sản, thực phẩm giữa doanh nghiệp Tây Ninh và đối tác quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, với vị trí địa kinh tế, hệ thống cửa khẩu quốc tế cùng hơn 18.000ha đất công nghiệp tại 51 khu và 60 cụm công nghiệp, Tây Ninh đang tập trung chuyển lợi thế thành năng lực cạnh tranh. Tỉnh định hướng tạo 4 kết nối thực chất gồm doanh nghiệp với doanh nghiệp, sản xuất với thị trường, hàng hóa với logistics và địa phương với thị trường quốc tế; đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu

QUANG VINH