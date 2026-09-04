Gần 890 mã hàng nông sản Việt Nam hiện diện trên hệ thống phân phối quốc tế

Nông sản, thực phẩm Việt Nam có thêm cơ hội hiện diện tại các hệ thống phân phối ở châu Âu, Trung Đông và nhiều thị trường quốc tế. Các nhà sản xuất nhỏ cần cải thiện bao bì, xây dựng thương hiệu và cách trình bày sản phẩm theo chuẩn quốc tế.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM, phát biểu tại hội thảo. ẢNH: MINH XUÂN

Ngày 4-9, tại TPHCM, Bộ Công Thương phối hợp UBND TPHCM tổ chức Hội thảo “Nâng cao giá trị nông sản, thực phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết nông sản, thực phẩm chế biến ngày càng giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu xuất khẩu.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, yêu cầu không chỉ là tăng sản lượng mà phải nâng giá trị, mở rộng thị trường và đưa sản phẩm Việt tham gia sâu hơn vào các hệ thống phân phối quốc tế.

Nhiều đại biểu tham giam Hội thảo “Nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững” diễn ra tại TPHCM. Ảnh MINH XUÂN

Ông Mirash Basheer, Giám đốc MAY Exports thuộc LuLu International Group, cho biết doanh nghiệp hiện xuất khẩu từ Việt Nam gần 890 mã hàng (SKU), từ rau củ, trái cây, gạo, dừa đến nước dừa, đồ uống, bánh kẹo và nhiều loại thực phẩm chế biến. LuLu đang thu mua cả hàng OEM và sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Theo ông Mirash Basheer, mục tiêu xa hơn là tăng sự hiện diện của các thương hiệu Việt trên quầy kệ, giúp người tiêu dùng nhận diện Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về thực phẩm. Các nhà sản xuất nhỏ cần cải thiện bao bì, xây dựng thương hiệu và cách trình bày sản phẩm theo chuẩn quốc tế.

Ông Trần Tấn Sỹ, Giám đốc phụ trách Việt Nam của Tập đoàn Lootah (UAE), cho biết, tập đoàn đang đầu tư trung tâm phân phối thực phẩm tại Abu Dhabi, tập trung vào nông sản, thực phẩm Việt Nam.

Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối đưa hàng Việt tiếp cận rộng hơn các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Cà phê, hạt điều, trái cây và thực phẩm chế biến được đánh giá là những nhóm hàng Việt Nam có lợi thế.

Các chuyên gia, nhà mua hàng và doanh nghiệp quốc tế trao đổi giải pháp đưa nông sản, thực phẩm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối toàn cầu. ẢNH: MINH XUÂN

Tại châu Âu, yêu cầu tiếp cận thị trường khắt khe hơn. Ông Sven Dekker, đồng sáng lập Viet Nam Food Europe BV, cho biết doanh nghiệp đang làm việc với khoảng 25 nhà cung cấp Việt Nam. Sản phẩm muốn vào EU phải kiểm soát từ dư lượng hóa chất, thành phần, phụ gia đến bao bì, nhãn hàng và truy xuất nguồn gốc...

Bộ Công Thương cho biết sẽ tập trung huy động hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm nhà mua hàng, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hỗ trợ thông tin và mở cửa thị trường.

ÁI VÂN