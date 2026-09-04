TPHCM dự kiến điện thương phẩm đạt 60 tỷ kWh trong năm 2026

TPHCM dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2026 đạt khoảng 60 tỷ kWh, tăng 7,21% so với năm 2025, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cùng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Công thương TPHCM, trong 8 tháng năm 2026, công tác cung ứng năng lượng được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu điện diện rộng hoặc phải tiết giảm phụ tải do thiếu nguồn cung.

Trạm biến áp 500KV Phú Lâm (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sản lượng điện thương phẩm 8 tháng ước đạt 39.951 triệu kWh, tăng 7,57%. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 3.012 triệu kWh, chiếm 7,54% sản lượng; tỷ lệ tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức 2,59%.

Dự kiến đến cuối năm, sản lượng điện thương phẩm toàn thành phố đạt khoảng 60 tỷ kWh, tăng 7,21% so với năm 2025. Công suất phụ tải cực đại khoảng 9.677 MW, tăng 5,7%.

Thành phố đang tập trung đầu tư các nguồn điện mới và lưới điện, trong đó có các dự án LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, giai đoạn 2 và Nhà máy LNG Long Sơn.

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 22.702 hệ thống điện năng lượng mặt trời, tổng công suất khoảng 1.838 MWp, góp phần bổ sung nguồn điện tại chỗ và giảm áp lực cho hệ thống vào thời điểm nhu cầu sử dụng điện cao.

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