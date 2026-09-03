Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội đầu tư vào Nhật Bản

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) tại Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ thiếu người kế nghiệp, mở ra nhu cầu mua bán - sáp nhập (M&A), hợp tác đầu tư. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thị trường tiềm năng này.

Thông tin trên được nêu ra tại buổi giao lưu, kết nối giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (HCM-SME) với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA), diễn ra chiều 3-9.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME phát biểu tại buổi giao lưu, kết nối. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng TPHCM có gần 500.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đóng góp khoảng 37% GRDP của thành phố và tạo việc làm cho gần 5 triệu lao động.

SME chiếm số lượng đông đảo, năng động và có nhu cầu rất lớn trong việc mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ, mô hình quản trị cũng như tìm kiếm đối tác đầu tư.

Từ câu chuyện về cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nhật Bản, bà Tống Thị Kim Giao, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, đã đưa ra một số gợi ý về môi trường đầu tư tại Nhật Bản.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại – thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản (giữa) kỳ vọng hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản sẽ được duy trì thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra những cơ hội hợp tác cụ thể. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Tống Thị Kim Giao phân tích, Nhật Bản hiện có khoảng 3,57 triệu doanh nghiệp SME, nhưng đang đối mặt với một thách thức lớn là khủng hoảng người kế nghiệp. Khoảng 52% chủ doanh nghiệp đã trên 60 tuổi, trong khi gần 50% doanh nghiệp chưa tìm được người tiếp quản do thế hệ trẻ không còn mặn mà với việc nối nghiệp gia đình.

Đáng chú ý, dù nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động có lãi, mỗi tháng vẫn có khoảng 1.000 SME phải đóng cửa, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, xây dựng, chế tạo và dịch vụ, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động có lãi. Thực trạng này đang tạo ra một khoảng trống lớn trong quá trình chuyển giao doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm những thương vụ mua bán, sáp nhập tại thị trường Nhật Bản.

Buổi giao lưu, kết nối giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, chiều 3-9. Ảnh: QUANG VŨ

Nếu khai thác tốt, một doanh nghiệp Việt Nam sau khi đầu tư vào Nhật Bản có thể đồng thời tiếp cận hai thị trường. Công nghệ, kinh nghiệm quản trị và hệ thống khách hàng tại Nhật có thể trở thành nền tảng để mở rộng hoạt động về Việt Nam; ngược lại, sản phẩm và nguồn nhân lực Việt Nam cũng có thêm “cánh cửa” để thâm nhập thị trường Nhật Bản.

QUANG VŨ