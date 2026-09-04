Gần 500 đại biểu quốc tế bàn cơ hội hợp tác kinh tế với TPHCM

Gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế dự kiến tham dự Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026, tập trung thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, đầu tư, cảng biển, logistics và huy động nguồn lực quốc tế cho không gian phát triển mới của thành phố.

Ngày 4-9, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức họp báo thông tin về Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 3 năm 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 12-9 tại phường Vũng Tàu.

Với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, sự kiện hướng đến tăng kết nối TPHCM với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, cảng biển và logistics.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm cho biết sự kiện dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong và ngoài nước; đến nay, 36 đoàn địa phương và đối tác quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương đã xác nhận tham dự.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm, cho biết sự kiện dự kiến quy tụ gần 500 đại biểu trong và ngoài nước. Ảnh: MINH XUÂN

Theo ông Phạm Dứt Điểm, Đối thoại Hữu nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh TPHCM bước vào không gian phát triển mới sau hợp nhất. Việc chọn phường Vũng Tàu làm địa điểm tổ chức chính cũng nhằm giới thiệu với các đối tác quốc tế tiềm năng phát triển hướng biển của thành phố.

Cùng với thế mạnh về kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ, TPHCM hiện có thêm tiềm năng phát triển công nghiệp, cảng biển nước sâu, logistics và chuỗi cung ứng. Đây là những lợi thế để thành phố thu hút thêm vốn, công nghệ, tri thức quản trị và nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài.

Tại Hội nghị Thị trưởng ngày 11-9, lãnh đạo các địa phương trong và ngoài nước sẽ trao đổi kinh nghiệm khai thác các mạng lưới đô thị quốc tế, qua đó phát huy vai trò của ngoại giao đô thị trong thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực phát triển.

Đổi mới sáng tạo là một trong hai chuyên đề trọng tâm, với các nội dung về hoàn thiện thể chế địa phương để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy các mô hình hợp tác giữa TPHCM với các địa phương quốc tế.

Cùng với đó, lợi thế cảng biển nước sâu và logistics được đặt trong bài toán nâng sức cạnh tranh của TPHCM trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quang cảnh hội nghị Đối thoại Hữu nghị TPHCM lần thứ 2 năm 2024. Ảnh: MINH XUÂN

Đáng chú ý, TPHCM kỳ vọng thúc đẩy hình thành cơ chế hợp tác đa phương cấp thành phố về phát triển cảng biển.

Trong khuôn khổ sự kiện, tối 10-9 diễn ra chương trình ngoại giao công chúng tại Tháp Tam Thắng. Ngày 12-9, các đoàn dự kiến tham quan Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), tìm hiểu mô hình khai thác cảng nước sâu, logistics và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối thoại Hữu nghị TPHCM được tổ chức lần đầu vào năm 2022. Qua ba kỳ tổ chức, trọng tâm hợp tác ngày càng gắn với các nhu cầu phát triển cụ thể của thành phố, từ đổi mới sáng tạo đến cảng biển, logistics, qua đó hướng tới chuyển mạng lưới quan hệ quốc tế thành nguồn lực phục vụ tăng trưởng.

MINH XUÂN