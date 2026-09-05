Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 5-9 giảm mạnh theo giá vàng thế giới. Trong đó, có doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng miếng SJC.

Giá vàng sáng cuối tuần giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, giao dịch ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,9 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện mức giá này vẫn cao hơn giá vàng miếng SJC trên thị trường 300.000 đồng/lượng.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, báo giá ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 900.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng miếng SJC sáng nay được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trong ngày cuối tuần 5-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.431,7 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 4-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 140,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 6,7-7,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh sau khi báo cáo việc làm Mỹ tốt hơn dự báo, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Theo Bộ Lao động Mỹ, khu vực phi nông nghiệp tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với mức dự báo 53.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%, đúng như dự báo. Số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định trong khi lạm phát còn dai dẳng, qua đó củng cố khả năng FED tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 đến 16-9.

NHUNG NGUYỄN