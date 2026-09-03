TPHCM tiếp tục hỗ trợ hành khách đi xe buýt

Sau một tháng thực hiện chính sách hỗ trợ, sản lượng vận chuyển bằng xe buýt đạt 8,57 triệu lượt hành khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025, vượt mục tiêu tăng tối thiểu 30%.

Người dân đi xe buýt điện tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 3-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký Văn bản số 8018/UBND-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Người dân đi xe buýt điện tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong giai đoạn đầu thực hiện chính sách; đồng thời tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 30-6-2026.

UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi số, thu thập và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ xác thực, định danh hành khách, đồng thời số hóa toàn bộ dữ liệu hành trình.

Sở Xây dựng được giao chủ động tổng hợp số liệu, tổ chức sơ kết sau 3 tháng và tổng kết trước thời hạn 6 tháng để báo cáo UBND TPHCM và HĐND TPHCM.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả chính sách.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, sau một tháng thực hiện chính sách hỗ trợ, sản lượng vận chuyển bằng xe buýt đạt 8,57 triệu lượt hành khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2025, vượt mục tiêu tăng tối thiểu 30%.

Lượng hành khách đi xe buýt tăng liên tục qua từng tuần. Tuần đầu tăng 33%, tuần thứ hai tăng 37%, tuần thứ ba tăng 43%, tuần thứ tư tăng 45% và 3 ngày cuối tháng tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Toàn mạng lưới đã thực hiện 548.736 chuyến xe, trong đó có 532.042 chuyến xuất bến đúng giờ, đạt tỷ lệ 97%, cao hơn chỉ tiêu TPHCM giao.

Đáng chú ý, tỷ lệ hành khách được xác thực qua hệ thống điện tử tăng mạnh, từ khoảng 9% lên gần 60%. Kết quả này cho thấy việc ứng dụng công nghệ đang từng bước hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, đồng thời tạo nền tảng để thành phố triển khai chính sách hỗ trợ người đi xe buýt chính xác, minh bạch hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn. Một số tuyến xảy ra quá tải cục bộ vào giờ cao điểm; chất lượng phục vụ chưa đồng đều. Việc xác thực điện tử cũng gặp trở ngại đối với người cao tuổi và những hành khách ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả chính sách. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

QUỐC HÙNG