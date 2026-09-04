Chuyển đổi xanh trở thành điều kiện giữ thị trường xuất khẩu

Các thị trường lớn và hệ thống phân phối quốc tế đang nâng tiêu chuẩn xanh trong lựa chọn nhà cung cấp, khiến chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà ngày càng trở thành điều kiện để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng xuất khẩu.

Doanh nghiệp Việt giới thiệu sản phẩm với các đối tác, nhà mua hàng tại Vietnam International Sourcing 2026. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 4-9, tại TPHCM, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Giải pháp xanh cho sản xuất và xuất khẩu bền vững”.

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu tăng kéo theo sức ép chuyển đổi đối với các ngành chủ lực như dệt may, da giày, bao bì, điện tử, thực phẩm - đồ uống. EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều thị trường lớn ngày càng nâng yêu cầu về môi trường, sử dụng tài nguyên, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.

Nhà mua hàng quốc tế tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam. Đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yêu cầu quan trọng để hàng Việt mở rộng thị trường. Ảnh: MINH XUÂN

Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), cho biết nhà mua hàng ngày càng quan tâm đến quy trình sản xuất, từ sử dụng tài nguyên, tác động môi trường đến điều kiện lao động và quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, chuyển đổi xanh dần trở thành điều kiện để doanh nghiệp giữ đơn hàng, mở rộng thị trường.

Đại diện Tập đoàn AEON nhấn mạnh, giảm phát thải carbon, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng tài nguyên tuần hoàn là những trọng tâm trong chiến lược môi trường. Cùng mục tiêu giảm túi ni-lông dùng một lần vào năm 2030, AEON đang phát triển sản phẩm theo hướng giảm phát thải trong sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy móc tại 4 nhà máy, nâng năng lực kiểm nghiệm, quản lý chất lượng; đồng thời đa dạng nguyên liệu và tăng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường để nâng sức cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu.

Nhà mua hàng quốc tế giới thiệu tiêu chuẩn sản phẩm Việt Nam cần đạt được để gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: MINH XUÂN

Trước yêu cầu mới, Bộ Công Thương xác định hỗ trợ doanh nghiệp phải gắn xúc tiến thương mại với nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Theo bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và chú trọng tính bền vững từ khâu thiết kế, nguyên liệu đến giảm chất thải, tái sử dụng, tái chế.

ÁI VÂN