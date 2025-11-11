Chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 11-11, Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm Trưởng đoàn, làm việc với xã Củ Chi về tình hình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, xã Củ Chi đã nâng cấp hạ tầng Internet và trang thiết bị công nghệ phục vụ chuyển đổi số; chú trọng thực hiện các sản phẩm tuyên truyền trực quan, sinh động trên fanpage của xã.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, xã phát động “Phòng họp không giấy - ứng dụng CNTT trong điều hành Đảng ủy”, “Tổ công nghệ số cộng đồng phổ cập kỹ năng chuyển đổi số”, “Công dân số”, “Quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện”… mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng báo cáo tại buổi làm việc

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả bước đầu của xã Củ Chi sau 4 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn cũng chia sẻ với những khó khăn của xã như hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; hệ thống mạng đôi lúc gián đoạn; thiếu nhân lực công nghệ thông tin và phần mềm chuyên dụng trong một số lĩnh vực quản lý hành chính…

Đại diện các phòng, ban, đơn vị nêu ý kiến tại buổi làm việc

Đoàn đề nghị xã Củ Chi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức.

Cùng với đó, chú trọng kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

MẠNH THẮNG - BĂNG TÂM