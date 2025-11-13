Cứ địa của các trung tâm nghiên cứu và phát triển

Từ chính sách cởi mở, ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng và phát triển KH-CN, Việt Nam đang tạo “lực hấp dẫn”, thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới đặt trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D).

Điểm đến của nhiều tập đoàn lớn

Cuối tháng 9-2025, Tập đoàn Marvell Technology Inc. (Mỹ) đã khai trương 3 văn phòng mới tại Việt Nam, trong đó có 2 văn phòng tại TPHCM (gồm một phòng thí nghiệm R&D hiện đại). Tập đoàn Marvell Technology Inc. thể hiện rõ định hướng đưa Trung tâm R&D tại Việt Nam trở thành trung tâm lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ… “Các kỹ sư Việt Nam đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất trong ngành vi mạch bán dẫn”, ông Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, cho biết.

Bên trong phòng nghiên cứu của Marvell Technology Inc. tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đầu tháng 8-2025, Tập đoàn SAP (Đức) đã khánh thành Trung tâm R&D tại TPHCM - trung tâm thứ hai của SAP tại khu vực Đông Nam Á (sau Singapore), với mức đầu tư được công bố lên tới 150 triệu euro. Trung tâm này sẽ hợp tác với các trung tâm R&D khác của Tập đoàn SAP trên thế giới nhằm tận dụng mạng lưới toàn cầu và chia sẻ tri thức trong quá trình phát triển giải pháp công nghệ.

- Ông NGUYỄN HỒNG VIỆT, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam: “Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đã đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của SAP nói riêng và của nhiều tập đoàn toàn cầu”. - Ông LÊ XUÂN ĐỊNH, Thứ trưởng Bộ KH-CN: “Việc Qualcomm chọn Việt Nam làm điểm đến để đặt Trung tâm AI R&D thể hiện niềm tin vào tiềm năng và năng lực của đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là trung tâm ươm tạo tài năng, góp phần đào tạo và phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam và khu vực”.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Tập đoàn Qualcomm (Mỹ) ra mắt Trung tâm AI R&D tại Việt Nam, với quy mô lớn thứ ba của tập đoàn này trên toàn cầu. Việc đặt Trung tâm AI R&D tại Việt Nam cho thấy đánh giá cao của Tập đoàn Qualcomm đối với tiềm năng phát triển nhân lực và hệ sinh thái công nghệ AI tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước. Trung tâm tập trung phát triển các giải pháp AI tạo sinh và AI tác nhân, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, công nghệ thực tế mở rộng (XR), ô tô và Internet vạn vật (IoT).

Một trong những trung tâm R&D nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện nay là của Samsung tại Hà Nội, có tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD, vận hành từ tháng 12-2022. Trung tâm này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đầu tư của Samsung, khi Việt Nam không chỉ là cứ điểm sản xuất toàn cầu mà còn trở thành một mắt xích chiến lược trong mạng lưới nghiên cứu và phát triển toàn cầu của tập đoàn.

TPHCM đã khởi động kế hoạch đào tạo 9.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn trong giai đoạn 2026-2030, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ 50.000 kỹ sư chất lượng cao vào năm 2030. Thành phố luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong hành trình đó, các trung tâm R&D giữ vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cơ hội nâng cao chất lượng nhân lực công nghệ

Kể từ tháng 9-2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến nâng lên 500 nhân sự vào năm 2027. Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, SAP Labs Việt Nam cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TPHCM trong việc ươm mầm tài năng công nghệ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm. “Chúng tôi hướng đến mục tiêu lớn hơn, xây dựng một hệ sinh thái dành cho các nhân tài, qua đó kết nối các chuyên gia công nghệ sáng tạo và am hiểu công nghệ nhất của Việt Nam”, ông Manik Saha, Tổng Giám đốc SAP Labs Singapore và Việt Nam, cho biết.

Trung tâm R&D của Samsung ở Hà Nội khẳng định sự đầu tư chiến lược của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Ảnh: KIM THANH

Tương tự, Trung tâm AI R&D của Tập đoàn Qualcomm đặt mục tiêu tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài bằng cách tạo việc làm kỹ thuật giá trị cao, hợp tác với các trường đại học Việt Nam và thúc đẩy nguồn nhân lực địa phương.

Sự xuất hiện của các trung tâm R&D giúp kỹ sư Việt Nam trưởng thành nhanh chóng, đủ sức làm chủ công nghệ, đảm nhận những hạng mục thiết kế phức tạp và có tính quyết định. Như tại Marvell Việt Nam (văn phòng đặt tại Khu chế xuất Tân Thuận, TPHCM), thời điểm thành lập vào năm 2013 chỉ có 5 kỹ sư và nhân viên, tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế; sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế mạch tích hợp (IC): từ kiến trúc, thiết kế số, thiết kế tín hiệu hỗn hợp số và tương tự, sơ đồ mạch tín hiệu, mô phỏng, thiết kế kiểm thử, thiết kế vật lý, phát triển phần mềm và firmware… Đến nay, Marvell Việt Nam được xem như Trung tâm R&D lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ.

Doanh nghiệp Việt chủ động nhập cuộc Viettel và FPT là hai tập đoàn đầu tư mạnh mẽ cho trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D). Vào tháng 8-2025, Viettel đã khởi công xây dựng Trung tâm R&D Viettel tại Hà Nội. Dự án được đầu tư 10.000 tỷ đồng, trên diện tích 13ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào năm 2030, là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu - thiết kế - chế thử - sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Trung tâm này dự kiến thu hút 2.500 nhân sự chất lượng cao. Trước đó, vào tháng 3-2025, Tập đoàn FPT đã khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu công viên phần mềm số 2, TP Đà Nẵng. Trung tâm được xác định trở thành một “Tech hub”, nơi “khai sinh” các sản phẩm công nghệ cao mang dấu ấn “Made by FPT - Make in Vietnam”; mục tiêu là sẽ quy tụ 500 chuyên gia công nghệ tại đây vào năm 2025 và không ngừng mở rộng trong tương lai. Trung tâm cũng sẽ thành điểm đến kết nối startup trong khu vực, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tới cộng đồng doanh nghiệp. “Trong 5 năm trở lại đây, FPT đẩy mạnh chiến lược phát triển sản phẩm công nghệ mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Chúng tôi tự hào đã kiến tạo hệ sinh thái hơn 200 sản phẩm dịch vụ Made by FPT, phục vụ rộng khắp cho các khách hàng toàn cầu. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm R&D công nghệ cao và chip bán dẫn tại Đà Nẵng tiếp tục khẳng định đây là hướng đầu tư chiến lược”, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, chia sẻ. KIM THANH SHTP thu hút nhà đầu tư có công nghệ tiên phong Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), trong giai đoạn 2025-2030, đơn vị xác định ưu tiên phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ lực: vi điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Data Center & AI Factory), robot và thiết bị tự hành (Autonomous), công nghệ sinh học phục vụ chăm sóc sức khỏe con người. Nhằm đảm bảo phát triển công nghệ cao, SHTP quyết tâm thu hút các dự án là Trung tâm R&D, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thách thức hiện nay là vừa bảo đảm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có công nghệ tiên phong, vừa phát triển các doanh nghiệp công nghệ trong nước. BÌNH LÂM

BÁ TÂN